Ruud vann thrilleroppgjer i Paris – vidare i Roland-Garros

Det såg ut som Ruud skulle gjere kort prosess med 23-åringen frå New Jersey då han feia amerikanaren av bana med 6–1 i det første settet. Men noko kort oppgjer vart det ikkje. Paul heva seg kraftig og gav nordmannen kamp til døra.

I det femte settet viste nordmannen styrke. 21-åringane heldt nervane i sjakk og storspelte då det gjaldt som mest.

Til slutt vann Ruud 6-1, 1-6, 6-3, 1-6, 6–3 i ein kamp som varte to timar og 36 minutt. Avgjerda fall på den femte matchballen.

Dermed er Casper Ruud klar for 3. runde i Grand Slam-turneringa i Paris for andre år på rad. I fjor vart det stopp mot Roger Federer. No går det mot eit nytt stjernemøte. Neste runde ventar verdstrear Dominic Thiem, som tidlegare onsdag slo amerikanaren Jack Sock i strake sett.

