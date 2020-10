Dent blir ny trenar for Stjørdals-Blink

sport

29-åringen tek dermed over trenarjobben etter Roar Vikvang, som går over som leiar for Rosenborgs akademi. Vikvang skal likevel leie Stjørdals-Blink ut sesongen før Dent overtek trenaransvaret i stjørdalsklubben.

– Eg ser verkeleg fram til å byrje, og eg er glad for at eg får denne moglegheita. Men fram til januar skal eg halde meg unna og la spelarar og trenarstab konsentrere seg om resten av sesongen, seier Dent til Bladet.

Stjørdals-Blink har imponert etter opprykket til førstedivisjon. Klubben ligg på 6.-plass etter drygt halvspelt sesong.

I 2016-sesongen var Dent assistenttrenar i Stjørdals-Blink. Han har dei siste fire åra vore i Bodø/Glimt og jobba i akademiet til eliteserieklubben.

