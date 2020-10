Idrettsforbundet sin rettleiar for handtering av rasisme er klar

sport

– Vi har ein nulltoleranse for rasisme i idretten, og eg forventar at alle organisasjonsledd i norsk idrett alltid reagerer på rasisme. Vi har idrettsglede for alle som visjon, og det forpliktar. Denne rettleiaren vil gjere det lettare å seie ifrå om rasisme – og lettare for idrettslag å handtere slike saker, skriv idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

Rettleiaren vil òg gjere det lettare for idrettslag å handtere rasismesaker.

Tiltaket kjem etter innspel frå eit utval nedsett av kulturminister Abid Raja 7. september, som har vurdert og kome med råd til idretten om rasisme.

I pressemeldinga presenterer òg rettleiaren viktige overordna prinsipp for handtering av rasisme og diskriminering:

* Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.

* Alle i idretten har eit ansvar når dei høyrer, ser eller registrerer rasisme og diskriminering. Viss du ikkje reagerer, støttar du i praksis handlinga.

* Rasisme og diskriminering skal alltid få ein reaksjon.

* Alle førespurnader om rasisme og diskriminering skal takast alvorleg.

(©NPK)