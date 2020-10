Sykling: Juniorverdsmeister suspendert etter rasistisk kommentar

sport

– Han vil ikkje køyre for oss inntil vidare, skriv laget i ei pressemelding.

19-åringen sykla onsdag det belgiske rittet La Flèche Wallone, men må no vike frå konkurranse ei stund.

Kommentaren frå Simmons som skapte reaksjonar, kom etter at den nederlandske sykkeljournalisten José Been uttrykte misnøye med USAs president Donald Trump. Been skreiv på Twitter at ho håpa at Trumps presidentskap ville ta slutt, og at alle som støttar han, kan slutte å følgje henne.

Simmons svarte på innlegget med «farvel» følgd av ei mørk hand som vinkar. Sykkeltalentet stadfesta òg at han er ein Trump-tilhengjar. Kommentaren vart raskt tolka som rasisme, og det førte til den strenge reaksjonen frå Trek-Segafredo.

– Sjølv om vi støttar opp under ytringsfridom, så vil vi halde folk ansvarlege for sine ord og handlingar, skriv laget i kjølvatnet av hendinga.

I fjor vann Simmons landevegsrittet for juniorar i VM.

(©NPK)