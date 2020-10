Uefa opnar for 30 prosent fylte tribunar i europacupane og landskampar

sport

Så langt under pandemien har alle landskampar og kampar i europacupturneringane etter pålegg frå Uefa vorte spelt utan tilskodarar, òg om lokale helsestyresmakter opnar for publikum. Det eine unntaket var supercupkampen i Budapest førre veke, då 15.180 tilskodarar fekk sjå Bayern München slå Sevilla.

Det var frå Uefas side eit pilotprosjekt for å teste smittevernprotokollen for tilskodarar, og etter ei evaluering har forbundet no komme til at ein vil opne for publikum på kampane i haust, dersom nasjonale styresmakter tillèt det.

Norges Fotballforbund melde tysdag at alle landskampane i haust på Ullevaal vil bli spelt utan tilskodarar, men etter Uefa-avgjerda på torsdag ville det vore mogleg å sleppe inn nokre få tilskodarar.

(©NPK)