Billettfordelinga til Noreg – Serbia klar: 80 prosent til supporterar

sport

Dei norske fotballherrane møter serbarane til semifinale i EM-omspelet torsdag neste veke. Siger der vil gi finale og EM-plass mot Skottland eller Israel.

Som følgje av nasjonale korona-retningslinjer får ein sleppe inn 200 tilskodarar på kampen. 160 av desse vil vere supporterar, skriv forbundet.

– Vi er glade for at det no er mogleg å ønskje nokre av dei trufaste supporterane våre velkomne til kamp. Det vil òg bety mykje for landslagsspelarane å ha støtte frå tribunen, seier kommersiell direktør Runar Pahr Andresen, i NFF.

Billettane blir fordelte ved at ein trekkjer mellom dei som allereie hadde kjøpt billett til kampen før koronautbrotet. E-post til dei heldige kjem på fredagen, og billettane må brukast personleg.

Det ligg an til 200 tilskodarar òg i nasjonsligaen mot Romania 11. oktober. I samsvar med dei nasjonale retningslinjene vil dette talet kunne aukast til 600 mot Nord-Irland tre dagar seinare.

(©NPK)