Løke ut av Noreg-troppen etter ny nase-smell

Løke forlét den norske handballtroppen fredag morgon. Ho har sjølv lagt ut eit bilete på Instagram der ho sit i ein bil på veg heim.

«Då var landslagssamlinga over for min del. Heim til Noreg for å sjekke nasen», skriv handballveteranen.

Ho vart operert i nasen i sommar etter å ha trøbla heilt sidan ho brekte ho under VM i Japan i fjor.

Noreg vann 28–21 i kampen på torsdag i firenasjonarsturneringa i Danmark. Dei møter Frankrike laurdag og Montenegro søndag.

Frå før hadde Katrine Lunde, Silje Waade og Malin Aune meldt forfall.

