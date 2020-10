Mourinho avfeiar «hemntankar» før Solskjær-møte: – Eg har ingen fiendar der

sport

I desember i fjor fekk ikkje Mourinho eit hyggjeleg gjensyn med den gamle heimearenaen sin. Då måtte han sjå seg slått 2–1 av Ole Gunnar Solskjær på Old Trafford i ein mykje omtalt managerduell.

Portugisaren vart erstatta av Solskjær etter at han fekk sparken i Manchester United eit snautt år tidlegare. Før oppgjeret på laurdag understrekar Mourinho at han ikkje har nokon vonde kjensler føre møtet med gamleklubben.

– Revansj? Kva er det? Eg vann så mange gonger på Old Trafford som Manchester United-manager og som manager på bortebenken. Så kva skal eg revansjere? Ingen behandla meg dårleg der, og alle var hyggjelege med meg. Eg har ingen fiendar der. Det er berre ein fotballkamp eg ønskjer å vinne, sa Mourinho under pressekonferansen på fredag.

Tottenham er inne i eit svært tett kampprogram. Kampen mot United vil vere den fjerde for dei liljekvite på åtte dagar. I midtveka gjekk London-laget vidare i både ligacupen og til gruppespelet i Europaligaen.

Mourinho har kalla perioden «umenneskeleg», men seier no at spelarane hans ikkje har nokon unnskyldningar klare viss det går gale mot Solskjærs menn.

– Eg vil ikkje klage. Det har eg gjort nok av, men eg trur ingen var usamde med meg då eg klaga over situasjonen. No er det berre éin kamp igjen, sa Mourinho og viste til at det etter helga vil vere eit avbrekk når det neste veke skal spelast landslagsfotball.

