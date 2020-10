Ruud ute av Roland-Garros etter tap for Thiem: 1,4 millionar kroner i trøystepremie

sport

Siffera vart 6-4, 6–3 og 6–1 i tredje runde. Ruud får nær 1,4 millionar kroner etter å ha vunne to kampar i turneringa. Thiem kan framleis drøyme om sluttsiger på den raude grusen og ein pengepremie på 17,5 millionar kroner. Han vann sin første Grand Slam-tittel i New York tidlegare i haust.

Kampen på fredag gjekk på hovudbanen under tak. Det var regn og vind i Paris heile dagen.

– Eg er veldig nøgd. Det var ein veldig god kamp, og eg gjorde ingen feil. Ruud spelte med stor sjølvtillit. Så eg prøvde å ikkje gi han nokon moglegheiter. Han er ein attraktiv spelar å møte, sa Thiem etter kampen.

Ruud utfordra Thiem knallhardt i første sett. Nordmannen hadde seks breakballar i Thiems servegame, men utnytta berre éin av desse. Til slutt avgjorde Thiem med eit knallhardt forehandslag Ruud ikkje klarte å returnere skikkeleg. Susaren gav storfavoritten settet 6–4 etter vel ein times spel.

Austerrikaren braut Ruuds serve på direkten i andresettet. Opningsgamet tok Thiem etter lang speletid og litt dramatikk. Nordmannen hamna undervegs i ein lengre diskusjon med hovuddommaren. Ruud meinte ballen frå Thiem gjekk over linja, men han fekk ikkje medhald. Hawk-Eye-teknologien vist på Eurosport avslørte at Ruud hadde rett.

Thiem fekk ei rekkje breakballar etter dette og tok gamet etter eit feilslag frå Ruud. Dermed var den norske 21-åringen på etterskot på direkten. Det vart til 0–2 i game etter at Thiem hadde vist klassetennis i eige servegame.

På veg opp

Ruud kunne utlikna til 2-2, men misbrukte to breakballar i det fjerde gamet. I staden auka Thiem til 3-1-leiing med eit serveess på veg mot 6–3 i settet. Det varte i 44 minutt.

I tredjesettet vart det tidleg ein ny diskusjon med hovuddommaren, men heller ikkje då rakk Ruud fram med argumentasjonen i første game. Tendensen i spelet heldt seg, og Thiem var ganske enkelt for god for Ruud. Sistesettet (1–6) gjekk radig unna for ein sliten nordmann. Han vart fleire gonger offer for Thiems brutale forehand.

Roland-Garros-finalen blir spelt 11. oktober. Gruskongen Rafael Nadal er favoritt. Han har vunne tolv gonger sidan 2005.

Ruud ligg på 25.-plassen på ATPS verdsranking. Han har avansert veldig det siste året. Dette er andre sentrale rankingdatoar for Ruud:

13. januar i år: Tek plass blant dei 50 beste med ein 46.-plass.

4. mars 2019: Første gong inne blant topp-100 då han vart ranka nummer 94.

27. februar 2017: Slår seg inn blant dei 200 beste i verda på 133.-plass.

22. februar 2016: Får plass blant topp-1000 som nummer 797.

