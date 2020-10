Solskjær forstår Greenwood-vraking

sport

Der fekk han og Phil Foden besøk av to islandske jenter på hotellet natta etter kampen mot Island. Det var eit klart brot på reglementet i landslaget og det islandske pandemi-regelverket. Duoen vart kasta ut av troppen før neste kamp og vraka i kampen som vart teke ut for eit par dagar sidan.

– Mason er ein av dei beste spissane for England i framtida. Eg er sikker på at han skal spele mange landskampar. Dette har vore ei viktig læring for han. Mason må sjå på kvar han er, kva han må gjere og korleis han skal komme dit han vil, sa Solskjær på ein pressekonferanse fredag.

– Eg hadde ein veldig fin prat med Gareth (Southgate) om dei aktuelle United-spelarane. Eg respekterer avgjerda til Gareth.

Manchester United møter Tottenham heime i Premier League søndag.

