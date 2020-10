Engelske fotballstjerner braut virusreglar under fest – beklagar eigen «naivitet»

sport

Det er den britiske tabloiden The Sun som måndag skriv at fotballspelarane laurdag var på ein fest der 20 personar deltok.

Av omsyn til faren for smittespreiing kan maks seks personar som ikkje tilhøyrer same husstand samlast i Storbritannia nett no. Festen på laurdag, som skal ha vore arrangert for å markere Abrahams 23-årsdag, braut dermed med smittevernregelverket.

Chelsea-spissen har sjølv sendt ei melding til The Sun der han beklagar sammenkomsten. Abraham opplyser samtidig at han ikkje var kjend med at bursdagsselskapet skulle haldast.

– Eg kom heim og oppdaga at det var ein liten overraskingsfest, seier han.

– Sjølv om eg var heilt uvitande om at denne var planlagd, vil eg heilhjarta beklage den naiviteten organiseringa og deltakinga i samkomet viser, held Premier League-profilen fram.

Abraham seier vidare at han må lære av episoden og sørgje for at han ikkje gjentek seg.

The Sun har òg vore i kontakt med ein talsperson for Det engelske fotballforbundet (FA). Vedkommande opplyser at episoden på laurdag «på dette tidspunktet» ikkje får nokon konsekvensar for uttaket til Englands kommande landskampar.

Overfor Sky Sports stadfestar forbundet at dei er merksame på festen laurdag. Det blir samtidig varsla ei oppdatert fråsegn i saka måndag.

