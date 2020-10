Fredrikstad opnar opprykkskampen mot Hødd

sport

Det vart klart etter at kampoppsettet for opprykkspuljane frå dei to 2. divisjonsavdelingane vart trekt måndag.

Fredrikstad har ikkje gitt frå seg eitt einaste poeng i avdeling 1 og hadde 13 poengs forsprang til serietoar Hødd etter at dei 13 ordinære serierundane var ferdigspelte.

Som følgje av koronasituasjonen måtte turneringsformatet for 2. divisjon endrast denne sesongen. Den seine oppstarten resulterte i at det berre er spelt enkel serie, og at kampen om opprykk blir avgjord i form av seks ekstra serierundar der berre dei sju beste laga deltek.

No er oppsettet for desse kampane klart.

Laga tek med seg poenga frå det innleiande spelet vidare. Dermed kan Fredrikstad sikre opprykket dersom sigersrekkja fortset mot serietoar Hødd og Tromsdalen i dei to første kampane.

Bryne innleier mot Asker

I og med at sju lag deltek i opprykksspelet, vil det i kvar runde vere eit lag som har walkover. Den første runden blir spelt allereie kommande helg.

Avdelingsvinnarane rykkjer direkte opp i førstedivisjon, medan avdelingstoarane møtest til finalekamp om retten til å møte laget som endar på 14.-plass i førstedivisjon om den siste plassen på nest øvste nivå i norsk fotball i 2021.

Medan Fredrikstad synest å ha god kontroll på opprykket, er det langt tettare bak laget frå plankebyen. Hødd, Skeid og Kvik Halden har alle 25 poeng.

I avdeling 2 toppar Bryne tabellen før opprykksspelet, men har Vard Haugesund berre to poeng bak seg. Egersund og Asker er ytterlegare fem poeng på etterskot.

Avdelingsleiar Bryne innleier det reduserte gruppespelet som no ventar borte mot Asker. Vard Haugesund har Egersund borte.

Lang sesong

Klart vart det også i trekkinga på måndag at laget som endar på 14.-plass i førstedivisjon har heimekamp først i den avgjerande kvalifiseringsduellen mot den beste toaren frå 2. divisjon.

Kampane blir spelte 9. og 12. desember.

Mykje tyder likevel på at Fredrikstad kan feire opprykket sitt lenge før den tida.

– Fredrikstad har vore heilt suverene i år. Det skal ikkje mange kampar til før dei har avgjort opprykket, så i avdeling 1 handlar mykje om kampen om 2.-plassen, sa leiar Kari Lindevik i Divisjonsforeningen under trekkinga på måndag.

(©NPK)