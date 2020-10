Kritikken haglar mot Solskjær og United etter braktapet

sport

Solskjær stod igjen som ein slagen mann på Old Trafford. Tapet gjer at United ligg på 16.-plass på tabellen, og fleire meiner nordmannen ikkje lenger sit trygt som sjef i Manchester-klubben.

Ein av dei er Fotballskribenten til independent Miguel Delaney. Han meiner den viktigaste signeringa United no må gjere er å hente ein ny manager. Merksemda blir leia mot underskrifta til tidlegare Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Delaney skriv at Solskjær ikkje er rett mann til å leie storklubben og at oppgåva i realiteten har vore for stor sidan dag éin.

«Så la oss tenke oss at Solskjær aldri hadde vært United-manager. Ville han en gang vært aktuell for Brighton? Det brutale svaret er nei. Uniteds neste steg er åpenbart, de må få inn en manager fra det øverste nivået», melder journalisten.

Tidlegare United-kaptein Gary Neville, no ekspert hos Sky Sports, seier til TV-kanalen at han trur Solskjær fekk det beste ut av spelarane då han tok dei til tredjeplass førre sesong. Søndag beskreiv han dei som patetiske og utan ryggrad.

– Eg trudde Mourinho berre spelte eit spel då han sa at han sa det var ein utruleg prestasjon å komme på andreplass med den troppen (2017/18). Men no trur eg kanskje at han hadde rett, seier Neville.

Rashford beklagar

Ifølgje Solskjær var søndagen ikkje berre den verste dagen hans som Manchester United-manager, men det var òg den verste dagen for spelarane i klubbdrakta.

United-spiss Marcus Rashford legg ikkje skjul på at det var eit tungt tap, men 22-åringen stikk ikkje hovudet i sanden av den grunn.

På Twitter beklagar han til fansen.

«Jeg er stolt over å bære drakten, men det finnes ingen unnskyldninger. Det var rett og slett ikke godt nok. Jeg vil beklage til alle fans som så kampen, dere fortjener så mye mer enn dette. Jeg kunne ha valgt å holde meg unna sosiale medier i kveld, men dere fortjener å høre fra meg i både opp- og nedturer. Jeg gjemmer meg ikke. Jeg har det forferdelig vondt, men jeg kan love at vi kommer sterkere tilbake», skriv United-spissen.

Dyster statistikk

Ifølgje BBC tangerer resultatet på søndag Uniteds største nederlag i Premier League. Det er fjerde gong klubben taper med fem mål, og er det første 1-6-tapet sidan kampen mot Manchester City i oktober 2011.

BBC hentar fram meir dårleg statistikk:

* Det er berre femte gongen i klubbens historie Manchester United taper sine to første heimekampar. Vi må tilbake til 1986/87-sesongen for å finne førre gong.

* Det er tredje gong i Premier League at United slepper inn seks mål. Alle gongene har skjedd i oktober (1996: Southampton, 2011: Manchester City, 2020: Tottenham).

* Tottenham var det første gjestande laget til å skåre fire mål før pause på Old Trafford sidan november 1957. Også då var Tottenham motstandar.

– Flytte

United-spelarane får så hatten passar i britiske medium etter audmjukinga på søndag. Spesielt forsvarsspelet til «de røde djevlene» får gjennomgå av ekspertane. Manchester Evening News gir United-kaptein Harry Maguire og forsvarskollegaene hans oppsiktsvekkjande låge karakterar på spelarbørsen sin.

Aaron Wan-Bissaka og Eric Bailly får begge karakteren 2, medan United-kaptein Harry Maguire får 1. Endå verre er dommen mot Luke Shaw, som får 0. Heller ikkje BBC er nådig og gir Maguire 1,85 poeng, der 10 er det beste. Her får Shaw 1,96.

Patrice Evra, som spelte for United førre gong klubben tapte 1-6, snakka direkte til United-spelarane på Sky Sports etter kampen.

– De må forstå at de har audmjuka klubben. Ta ein titt i spegelen og vêr ærlege, det er flautt, seier Evra.

