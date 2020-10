Mourinho: Har sympati med Solskjær

sport

– Eg har sympati med Solskjær for resultatet. Eg kan ikkje hugse at eg nokon gong slapp inn seks mål med United, men eg tapte med fire og fem. Eg veit at det er vondt, sa Mourinho etter audmjukinga av United, skriv Manchester Evening News.

Mourinho fekk i 2018 sparken i Manchester United og vart erstatta av Ole Gunnar Solskjær.

Solskjærs menn tok leiinga etter berre eitt minutt, men etter det handla det meste om gjestene frå London. Tottenham leia 2–1 då Anthony Martial pådrog seg eit raudt kort og sørgde for at eit allereie vanskeleg utgangspunkt vart endå verre. Etter 90 minutt stod det 1–6 på måltavla.

– Eg veit det er veldig viktig for manageren som vann å vise sympati. Ikkje misforstå, eg ønskte å vinne med fleire mål, men vi må vise litt sympati. I dag var det han, i morgon kan det vere meg, sa Mourinho.

Det er liten tvil om at Solskjær har akutt behov for forsterkningar. Det er sterke rykte om at Edinson Cavani er på veg til United. Uruguayanaren står utan kontrakt etter at han i sommar forlét Paris Saint-Germain. Cavani vart tidenes toppskårar for den franske klubben i løpet av sine sju år i klubben og kan bli ei solid forsterkning i Solskjærs tropp.

– Viss det er sant at Cavani er på veg inn, får dei ein spiss i verdsklasse, sa portugisaren.

Også venstreback Alex Telles skal vere på veg inn portane på Old Trafford. Ifølgje fleire engelske medium betaler United 13,5 millionar pund for Porto-spelaren. Dersom Cavani og Telles blir United-spelarar blir dei i så fall presenterte måndag. Då blir nemleg overgangsvindauga i England stengt.

