NFF varslar tett oppfølging av rasehets mot Pellegrino

Det var i etterkant av bortekampen mot Aalesund søndag at Kristiansund-spelar Pellegrino vart utsett for rasistiske tilrop frå tribunane. Toppskåraren i Eliteserien tok sjølv opp episoden i sosiale medium.

«Til alle dere rasister bak målet på Color Line stadion, dere er en stor VITS! Tenk at vi i 2020 bare skal stå på siden og se på, det er trist», skreiv Pellegrino på Twitter-kontoen sin søndag kveld.

Aalesund-leiinga var på si side raskt ute med ein uforbeholden unnskyldning på vegner av klubben og supporterane.

På høgaste alvor

Måndag varslar Norges Fotballforbund på nettsidene sine at episoden vil bli teken tak i.

«NFF har bedt AaFK om en forklaring på bakgrunn av informasjon i delegatrapporten i henhold til normal prosedyre. Saken vil havne på bordet til NFFs uavhengige påtalenemnd for videre vurdering», skriv forbundet.

– NFF er glad for at klubben umiddelbart tok tak i gårsdagens episode og kom med rask og uforbeholden unnskyldning til motstandar og speler, og dessutan at klubben sette i verk undersøking for å identifisere tilskodaren, seier seksjonsleiar for barn og unge i NFF, Henrik Lunde i ei melding.

Han påpeikar vidare at fotballen i fleire tiår har arbeidd mot rasisme.

– NFF tek rasisme på høgaste alvor og gårsdagens hending vil bli følgt tett opp frå NFF, seier Lunde.

AaFK-topp reagerte

Aalesund hevda søndag at éin person skal ha stått bak tilropa, men at ein ikkje har lykkast med å identifisere den skuldige.

Administrerande direktør Geir Vik reagerte kraftig på hendinga. Han tok sjølv kontakt med Amahl Pellegrino.

– Eg ringde han så snart eg fekk kjennskap til det og beklaga. Dette er så langt frå dei verdiane eg som direktør og vi som klubb står for. Vi er allereie i gang med å ettergå kven som kom med fråsegnene og prøve å få klarheit i det, sa Vik til Eurosport.

