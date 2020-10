Nye 600 Raja-millionar til det frivillige og idretten – 29,5 millionar til RBK og Brann

sport

Pengane kjem frå ordninga Regjeringa har oppretta for å kompensere for inntektsbortfall under koronapandemien.

Utbetalinga på måndag er den fjerde i rekkja frå det som er kulturminister Abid Q. Rajas (V) andre krisepakke til idretten og det frivillige. I denne runden blir det kompensert for bortfall av inntekter knytte til 13.500 ulike arrangement.

I alt 3307 søknader er innvilga eit samla kompensasjonsbeløp på i underkant av 600 millionar kroner. Fleire eliteserieklubbar i fotball har mellom anna fått erstatta tap av billett- og kampinntekter.

Det største enkeltbeløpet som vart utbetalt måndag, var på 15,1 millionar kroner og gjekk til Brann. Rosenborg følgjer nærast på lista med 14,3 millionar, medan Haugesund får 7,8 millionar.

6803 søknader

Vålerenga, Start, Strømsgodset og Aalesund kan alle vente seg mellom 5,1 og 6,1 millionar, medan Odd (3,6 millionar), Molde (3,1 millionar) og Bodø/Glimt (2,6 millionar) følgjer lenger ned på lista.

Norges Fotballforbund blir på si side kompensert med 12,4 millionar i denne runden, medan Bækkelaget Sportsklubb kan vente seg ei utbetaling på 11,6 millionar som følgje av avlysinga av Norway Cup.

Utbetalingane gjeld for bortfall av inntekter i perioden 12. mars til 31. august.

Samla sett har klubbar, foreiningar og organisasjonar no fått utbetalt over ein milliard kroner fordelte på 25.000 arrangement frå andre krisepakken til Regjeringa.

Søknadsfristen gjekk ut 15. september. Då hadde Lotteri- og stiftelsestilsynet, som administrerer ordninga, motteke 6.803 søknader. Mange av desse er dermed framleis ikkje behandla.

– Det er viktig at vi kan halde fram med den raske behandlinga, slik at vi får sikra utbetaling til dei mange organisasjonane i landet vårt som opplever bortfall av inntekter på grunn av covid-19-pandemien, seier kulturminister Raja.

1,87 milliardar

Totalt har Kulturdepartementet sett av 1,87 milliardar kroner til dei to innleiande krisepakkane til idretten og det frivillige. 1787 idrettslag og organisasjonar fekk nærare 272 millionar kroner frå den første krisepakken.

I slutten av august vart det kjent at Kulturdepartementet har sett av ein ny milliard for å kompensere for inntektsbortfall for perioden 1. september til 31. desember.

I krisepakke to har det vore opna for å dekkje eit breiare spekter av inntektstap. Toppidretten har mellom anna kunna få erstatta bortfall av billett- og andre kampinntekter.

Det har samtidig vore sett eit tak som inneber at berre 70 prosent av tapte inntekter blir dekte. Medlemsinntekter, pengegåver og sponsor- og reklameinntekter blir ikkje kompenserte.

