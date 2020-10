Trenarprofil vakna frå koma etter hjarteinfarkt

sport

Bror til trenarprofilen Claus Pichler stadfestar overfor svenske Aftonbladet at 65-åringen no er medviten etter å ha lege i kunstig koma i dagane etter infarktet.

– Sist torsdag kunne dei ta vekk røyret som gav han kunstig åndedrett. Sidan då har Wolfgang sakte, men sikkert komme tilbake. Han kan puste og prate, seier Claus Pichler til avisa.

– Legane er svært fornøgde med framstega han gjer, og seier at alt er normalt ut frå omstenda. Men han er svært sliten og treng mykje kvile, legg han til.

Trenarlegenda ligg framleis på intensivavdelinga.

Pichler skal ha vorte ramma av hjarteproblema då han var ute på ein sykkeltur nær heimstaden Ruhpolding førre helg.

Suksestreneren har i fleire tiår bidrege til store framgangar for Sveriges beste skiskyttarar. Han var landslagssjef då Sverige tok to gull og to sølv under OL i Pyeongchang i 2018.

Ifølgje den tyske avisa Bild skal 65-åringen ha leia utøvarar til formidable 42 medaljar i OL og VM.

Han blir mellom anna omtalt som demontrenaren for dei tøffe treningsopplegga sine.

Pichler avslutta trenarkarrieren så seint som i fjor. No jobbar han med å hjelpe kommande vinteridrettsheltar fram.

