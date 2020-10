sport

Etter tre år i Stabæk kunne ikkje midtbanespelaren seie nei til tilbodet frå den suverene serieleiaren.

– Dette har eg venta på ei stund no, så det var godt å få det i boks. Eg har visst at dei har vore interesserte i ei god stund no. Det kom bod førre veke, og det verka veldig attraktivt for både Stabæk og Bodø/Glimt, seier Vetlesen til TV 2.

Midtbanespelaren har skåra fire mål for Stabæk denne sesongen. Han kan få debuten for Glimt i kampen mot Molde 17. oktober.

