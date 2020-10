Özil vil betale lønna til Arsenals avskilta maskot

sport

For nokre dagar sidan kom beskjeden om at Arsenal vil setje maskoten på sidelinja så lenge kampane går utan tilskodarar. Klubben må spare inn 55 årsverk som følgje av koronapandemien, og det gjekk altså ut over maskoten til klubben, eller strengt teke mannen inne i maskoten.

– Eg vart lei meg då eg fekk høyre at Jerry Quy, alias vår berømte og lojale maskot Gunnersaurus vart gjort overflødig. Derfor tilbyr eg meg å betale lønna til vår store, grøne mann så lenge eg er Arsenal-spelar, slik at Jerry kan gjere jobben som han elskar, skriv Özil på Facebook.

Özil er ikkje ein del av Arsenal faste mannskap for tida og har ikkje spelt A-lagsfotball sidan mars. Uansett har han nok ingen store problem med å betale det som Jerry Quy skal ha for å utføre jobben sin. Tyskaren er framleis ein av klubbens aller best betalte spelarar.

(©NPK)