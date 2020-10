Bassenget neste for Sagosen

sport

Verdas kanskje aller beste herrespelar i handball vart skadd i Kiels serieopning mot Erlangen søndag. Etter 42 minutts spel kom smellen som gjorde at Sagen måtte av banen.

Måndag viste MR-undersøkinga at trønderen må belage seg på eit opphald frå handballbanen.

– Skaden er den same som oppstod omtrent på same tid i fjor. Det er ein strekkskade/muskelskade nedanfor lysken. No er det éi veke trening i basseng før det blir ei veke med trening på mølle. Eg håpar å vere i full trening og kampform om to til tre veker, skriv Sagosen i ein sms til NTB.

Sist sesong vart han skadd i slutten av september, og det tok ein månads tid før han var tilbake i spel igjen.

Noreg speler EM-kvalifiseringskampar mot Litauen heime og Italia borte 4.- og 8. november. Det er for tidleg å seie om Sagosen er på plass til dei kampane, men det kan gå bra med normal progresjon i rehabiliteringa.

Sagosen var naturleg nok ikkje med då Kiel spelte heime mot Hannover-Burgdorf i Bundesliga tysdag kveld.

