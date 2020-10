Mann dømt for hærverk mot Zlatan-leilegheit

sport

Det kokte over for ein del Malmö-supporterar då det i november i fjor vart kjend at Zlatan hadde kjøpt seg inn i den rivaliserande Allsvenskan-klubben Hammarby. Mellom anna vart statuen som er reist av Ibrahimovic i Malmö både vandalisert og det vart gjort forsøk på å rive han ned.

I tillegg vart inngangspartiet til leilegheita til superstjerna i Stockholm utsett for hærverk.

Zlatan som er fødd i Malmö, var i klubben i ungdomsåra og spelte sine første år som seniorspelar for klubben (1999 til 2001) før utanlandseventyret starta.

Oppkjøpet av den rivaliserande klubben tok enkelte Malmö-supporterar svært tungt, mellom anna 35-åringen som no er dømd for hærverk mot inngangspartiet til Milan-stjerna i Stockholm.

I reint sinne skreiv han «Judas» på inngangsdørene til leilegheita og helte ut surstrømming på trappa.

Ifølgje SVT er mannen no dømd til fengsel på vilkår og må betale 30 dagbøter à 70 svenske kroner. Han må òg betale 3.000 kroner i kompensasjon til Ibrahimovic, og dessutan 800 kroner til Brottsofferfonden.

