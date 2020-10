Slik enda «Deadline Day» for toppklubbane i Premier League

sport

Tronge økonomiske koronatider hindra ikkje dei største Premier League-klubbane i å opne lommeboka også under overgangsvindauget i år. Til og med på den siste dagen av overgangsvindauget, «Deadline Day», stod lommeboka på vidt gap.

Store pengesummar bytte hender, medan spelarar gjekk motsett veg.

Størst spenning var det i Manchester der det var hektiske timar på Old Trafford måndag. Då det vart klart at førsteprioriteten til klubben, Jadon Sancho, glapp, starta Solskjær og co. å sjå andre stader etter forsterkningar.

Svaret fann dei mellom anna i den tidlegare Paris Saint-Germain-spissen Edinson Cavani. 33-åringen var kontraktslaus. Også Alex Telles vart klar for United i timane før tidsfristen. Venstrebacken blir henta, etter det ulike medium melder, for 180 millionar kroner frå Porto.

Dei to siste United-signeringane var Atalanta-spelar Amad Diallo og Facundo Pellistri frå Atletico Penarol. 18-åringen Diallo kjem likevel ikkje inn portane på Old Trafford før i januar. I september kom òg Donny van de Beek frå Ajax for rundt 400 millionar kroner.

Elles er låneavtalen med Odion Ighalo i Shanghai Shenhua forlengd.

Stille i Liverpool

Hos dei regjerande seriemeistrane Liverpool var det stille måndag. Manager Jürgen Klopp såg dermed ut til å vere fornøgd med innkjøpa sine tidlegare under overgangsvindauget, trass 2-7-tapet mot Aston Villa søndag.

Dei raude hadde allereie henta den spanske midtbanestjerna Thiago Alcântara frå Bayern München. Ifølgje britiske medium betaler Liverpool 285 millionar kroner for spanjolen.

Også Diogo Jota frå Wolverhampton og Kostas Tsimikas frå Olympiakos er henta inn tidlegare.

Varmt gullkort

Manchester City er ikkje kjent for å halde igjen på overgangsmarknaden, men dei store overskriftene vart det ikkje for Pep Guardiola dette vindauget. Det vart ingen innkjøp måndag, men den lyseblå Manchester-klubben måtte likevel ut med over éin milliard kroner i dette vindauget.

Først vart Nathan Aké henta frå Bournemouth for ein overgangssum som skal vere 475 millionar kroner, før 790 millionar kroner visstnok vart lagde på bordet for den 23-årige Benfica-stopparen Ruben Dias. I tillegg har Manchester City sikra seg den 20-årige kantspelaren Ferran Torres frå Valencia for drygt 250 millionar kroner.

Også Pablo Moreno frå Juventus og Scott Carson lånt frå Derby County står oppført som nye City-spelarar.

I London har gullkortet til Chelsea-eigar Roman Abramovich til tider vore raudglødande under overgangsvindauget. Over to milliardar kroner skal vere brukt på å forsterke London-klubben med stjerner som Timo Werner frå Leipzig, Kai Havertz frå Bayer Leverkusen, Hakim Ziyech frå Ajax, Ben Chilwell frå Leicester, Edouard Mendy frå Rennes og Thiago Silva frå Barcelona. Sistnemnde kom rett nok gratis frå La Liga.

500 millionar

For resten av Premier League-klubbane vart overgangen til Thomas Partey frå Atlético Madrid til Arsenal i orden i tolvte time, etter at London-klubben utløyste utkjøpsklausulen på rundt 500 millionar kroner.

Ikkje like stor, men spennande nok for nordmenn er George Lewis som i sommar gjekk frå 2.-divisjonsklubben Fram Larvik til Arsenal. 20-åringen har fått spele U21- og U23-kampar for London-klubben etter overgangen og har gjort sakene sine godt, mellom anna med skåringar.

Arsenal-manager Mikel Arteta har tidlegare dette vindauget henta Willian frå Chelsea, Gabriel Magalhaes frå Lille og Alex Runarsson frå Dijon. Også Pablo Mari frå Flamengo og Cédric Soares frå Southampton er registrerte som nye spelarar, medan låneavtalen med Real Madrid-spelar Dani Ceballos er forlengd.

Heimvend son

Nord-London-rival Tottenham har henta heim Gareth Bale på lån frå Real Madrid. Den heimvende sonen kjem inn vindauget saman med Matt Doherty frå Wolverhampton, Sergio Reguilon frå Real Madrid, Pierre-Emile Højbjerg frå Southampton, Joe Hart frå Burnley og Carlos Vinícius frå Benfica.

Serieleiar Everton har henta James Rodríguez frå Real Madrid, men manager Carlo Ancelotti har òg forsterka Liverpool-klubben med Allan frå Napoli, Abdoulaye Doucouré frå Watford, Ben Godfrey frå Norwich og Robin Olsen frå Roma.

Dette er berre nokre av dei viktigaste overgangane dette overgangsvindauget, og dei fleste av lommebøkene til klubbane er no lukka. I januar blir vindauget opna på ny og kjøpefesten kan igjen starte.

