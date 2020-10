Storavis: Atlético Madrid rasande på Arsenal

sport

Ifølgje den spanske storavisa AS var Atletico-trenar Diego Simeone heilt sikker på at Partey skulle bli verande i Madrid-klubben. Han skal tidlegare på måndagen ha snakka taktikk med spelaren saman med Lucas Torreira, som den spanske klubben har henta på lån frå nettopp Arsenal.

På det tidspunktet skal ikkje Simeone ha visst om at Arsenal var i ferd med å aktivere Parteys utkjøpsklausul på dryge 500 millionar kroner.

Etter det AS melder skal Atlético Madrid no vere rasande på Premier League-klubben for ikkje å ha fortalt dei om kva som var i ferd med å skje. Beskjeden om at klausulen var løyst ut skal ha komme frå leiinga i den spanske ligaen.

Atlético Madrid skriv på nettsidene sine at La Liga informerte klubben om at representantar for Arsenal skal ha betalt Parteys klausul så seint som klokka 23.28 måndag.

27-åringen Partey hadde kontrakt med Atletico fram til 2023, men held no fram karrieren i London med Arsenal. Ifølgje ESPN har ghanesaren signert ein fireårskontrakt.

– Vi har følgt Thomas (Partey) ei god stund, og vi er lukkelege over å signere ein spelar med så høg kvalitet til troppen vår. Han er ein dynamisk midtbanespelar med mykje energi. Han tek med seg masse erfaring frå fleire år med spel på øvste nivå i Spania og i Meisterligaen, seier Arsenal-manager Mikel Arteta til nettsida til klubben.

