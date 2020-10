Dette blir reglane når toppfotballen slepper inn fleire tilskodarar

sport

Førstkommande måndag kan klubbar i Eliteserien, førstedivisjon og 2. divisjon ha inntil 600 tilskodarar på kampane sine. Det same gjeld Toppserien og førstedivisjon på kvinnesida.

For å gjennomføre auken utan smitterisiko, har Norges Fotballforbund (NFF) justert protokollen og reglane for avviklinga av kampar.

600 publikummarar må delast i grupper på maks 200. Gruppene skal haldast skilt frå kvarandre både ved ankomst, under kamp og når arenaene blir tømde for folk. Det skal vere sperringar på plass for å hindre samanblanding.

No kan ein person kjøpe inntil fem billettar. Kjøparen er plikta til å ha kontroll på kven som nyttar dei i tilfelle det blir behov for smittesporing.

Det er per i dag ikkje krav om at tilskodarar skal bruke munnbind på norske kampar. Det er ein kontrast til reglane for kampar i Uefa-regi, mellom dei Meisterligaen og Europaligaen.

(©NPK)