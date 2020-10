Idrettspresidenten positiv til Rajas budsjettforslag

sport

I budsjettforslaget sitt for neste år vil regjeringa mellom anna bruke nesten 1,2 milliardar kroner til ei ny stimuleringsordning som skal bidra til auka aktivitet i det frivillige og idretten i 2021. Ordninga kjem som ein konsekvens av dei avgrensingane viruspandemien er venta å leggje på moglegheitene for å drive aktivitet.

Løyvinga gjeld for første halvår i 2021.

– Dette er positivt. Vi opplever at styresmaktene ønskjer å møte det løpande behovet til idretten for stimuleringsordninger som skal sikre at idrettsaktivitet kan haldast oppe, i størst mogleg grad, seier Kjøll.

Ho varslar samtidig at idretten vil gi konkrete innspel til styresmaktene på kva stimuleringstiltak idretten treng for å kunne tilby mest mogleg aktivitet òg i 2021.

Auka momskompensasjon

I budsjettforslaget set regjeringa òg av 118,9 millionar meir til momskompensasjon for frivillige organisasjonar samanlikna med i år. Posten har dermed ei total ramme på 1,8 milliardar kroner. Det kallar Kjøll «et viktig steg i retning full rettighetsfestet momskompensasjon».

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg blir auka med 104,5 millionar til 299 millionar kroner i 2021.

I statsbudsjettet foreslår regjeringa vidare å løyve 180 millionar kroner til ei utvida forsøksordning med fritidskort for barn frå 6 til fylte 18 år.

– Vi ser ein tydeleg opptrappingsplan frå regjeringa, sjølv om vi meiner at det norske samfunnet ville vore tent med ei full nasjonal utrulling av fritidskortet allereie i 2021. Fritidskortet vil bety ei styrking av idrettslaga og fleire deltakarar i idrett. Det er særs viktig i ei uviss tid kor mange barn og unge kan få problem med deltaking i idrett og andre fritidsaktivitetar. Norsk idrett er uansett godt førebudd og vil bidra for å leggje til rette for ei nasjonal utrulling når styresmaktene gir klarsignal for dette, seier idrettspresident Kjøll.

Auka aktivitetsmidlar

Ho gleder seg òg over at posten for aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år har fått ein auke frå 52 millionar i 2010 til 83,7 millionar neste år.

– Ein betydeleg auke på denne viktige posten er viktig. Menneske med funksjonsnedsetjingar må givast dei same føresetnadene for å kunne vere fysisk aktive som resten av befolkninga. Tilskotet for 2021 er dessverre likevel for lågt til å dekkje det faktiske behovet. Eg oppmodar derfor Stortinget til å auke denne posten ytterlegare i budsjettforhandlingane, slik at alle personar med funksjonsnedsetjingar får dei aktivitetshjelpemidla dei faktisk har behov for, seier Kjøll.

