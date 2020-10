Ronaldo og Juventus-profilar braut karantene – risikerer straff

sport

Det opplyser helsestyresmaktene i Torino onsdag.

Etter at to personar, begge frå støtteapparatet til Juventus, testa positivt på korona gjekk heile spelartroppen til Torino-klubben og andre støtteapparat i isolasjon frå laurdag. Karantenereglane fastslår at spelarane kunne trene og spele kamp, men det er ikkje tillate å ha kontakt med andre menneske.

Onsdag opplyser helsestyresmaktene i Torino at dei er informerte om at fleire Juventus-spelarar har forlate spelarhotellet – sjølv om dei skulle ha vore i isolasjon fram til svaret på koronatestane er klare.

I tillegg til Ronaldo gjeld dette Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo og Rodrigo Bentancur, skriv nyheitsbyrået Ansa.

Også andre av spelarane til klubben er innkalla til landslagsoppdrag, mellom dei Adrien Rabiot, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Aaron Ramsey og Wojciech Szczesny. Dei blir forventa å reise straks testresultata er klare.

Cristiano Ronaldo og Portugal møter Spania til privatlandskamp onsdag kveld.

