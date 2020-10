Rosenborg-kvinnene avanserte i cupen, Vålerenga måtte ha ekstraomgangar

sport

Tidlegare Tyskland-proff Kristine Minde vart matchvinnar med 20 minutt igjen av kampen. Elin Sørum slo hjørnesparket som Minde raga høgast på frå kloss hald. Det var fullt fortent at RBK vann. Etter ein jamspelt 1. omgang tok dei over heilt etter pause.

Rosenborg er plassert som nummer to i Toppserien etter åtte sigrar og seks uavgjort. I den første cupkampen sin under namnet Rosenborg avanserte dei til 2. runde.

Vålerenga måtte ha ekstraomgangar for å slå Klepp 3–1 på bortebane. Det stod 1–1 etter full tid, men i ekstratida skåra Klepps Emma Braut Brunes sjølvmål og Sigrid Heien Hansen slik at Vålerenga tok seg vidare til kvartfinalane.

Røa er òg kvartfinaleklar etter 4–0 heime over Fart. To seine mål av Maren Hauge og Melissa Bjånesøy gjorde at Stabæk avanserte etter 2-1-siger borte mot Fløya.

Avaldsnes tok seg enkelt vidare etter 5–0 borte mot Amazon Grimstad.

Koronapandemien gjorde at Norges Fotballforbund først 10. september tok avgjerda om at NM for kvinner kunne gjennomførast i ei redusert utgåve.

Cupen for menn er avlyst.

