Carlsen med etterlengta siger mot den nest beste i verda

Med kvite brikker vann nordmannen til slutt overbevisande. Det var lenge jamspelt mellom nummer éin og to på verdsrankinga, men frå trekk 30 og utover var det tydeleg at Caruana var i trøbbel.

– Det er ingen tvil om at Fabiano føler seg veldig ukomfortabel. Det er berre liding i eit par timar til no for han, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Etter 51 trekk gav amerikanaren opp partiet. Det er første gong sidan 2018 at Carlsen slår Caruana i langsjakk ved eit fysisk brett. Også den gong skjedde det i Norway Chess.

Caruana hadde ikkje berre ei langt svakare stilling, men byrja òg å slite med tida. Etter 40 trekk hadde Carlsen tre kvarter meir å gå på enn motstandaren.

Med resultatet på torsdag er Carlsen oppe i 125 strake parti i langsjakk utan tap. Rekordrekkja strekk seg heilt tilbake til juli 2018.

