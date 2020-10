Deilas menn vann igjen trass Kamara-skåring

sport

Det var den tredje strake sigeren til New York-laget, og samtidig var det DC Uniteds fjerde strake tap. Kamaras lag har ikkje vore i form i det siste og kom til New York frå 0-4-tap heime mot Atlanta United i helga.

Det starta frykteleg òg mot Deilas menn då vertane fekk straffespark etter tre minutt. Det omsette Valentin Castellanos i mål.

Berre åtte minutt seinare fekk Kamara sjansen til å utlikne frå straffemerket. Han sette ballen trygt i mål til 1–1.

Kampen mot New York City var Kamaras 100. i nordamerikanske Major League Soccer. Nordmannen var ei viktig brikke i Strømsgodset-laget som vann NM i 2010 og Eliteserien i 2013 under Deilas leiing. Gjensynet på onsdag med gamletrenaren var ikkje av det like hyggjelege slaget for spissen.

Målfest

Deila skulle få meir å glise for. Eit nytt straffespark i det 55. minuttet gav ny skåring, denne gongen frå Ismael Tajouri-Shradi.

Han skåra på nytt åtte minutt seinare, og då var kampen langt på veg avgjort. Keaton Parks punkterte oppgjeret like før slutt.

New York-laget skal spele resten av heimekampane i sesongen på Yankee Stadium, som opphavleg blir brukte av baseballaget New York Yankees. Oppgjeret på onsdag var det første i rekkja.

– Det var ein god start. Ein god kamp i dag. Spesielt i annan omgang, då vi fekk opningar og skapte sjansar. Vi fortente å vinne på denne måten. Vi har skåra elleve mål på tre kampar, og det er veldig bra, sa Deila.

Siger for Glesnes

Laget hans er i god form og ligg på 5.-plass i MLS' austre avdeling. New York-laget har 26 poeng etter 16 kampar, medan Toronto FC toppar avdelinga med 34.

På 2.-plassen i avdelinga ligg Jakob Glesnes' lag Philadelphia Union. Den norske midtstopparen spelte onsdag første omgang då Union vann 3–0 over FC Cincinnati. Alle skåringane kom etter pause.

DC United ligg heilt sist i avdelinga med berre 11 poeng. Det blir tøft for Kamara og lagkameratane å kjempe om sluttspelsplass.

