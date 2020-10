Det europeiske handballforbundet forsyner klubbar med 10.000 koronatestar

sport

I alt 10.000 testar er anten sende ut, eller er i ferd med å bli sende ut, til klubbar og forbund. Det opplyser Det internasjonale handballforbundet, EHF.

Hurtigtestane gir svar på om ein er koronasmitta på berre 15 minutt.

– Det er vår plikt å hjelpe klubbar og forbund i denne situasjonen, seier EFF-president Martin Hausleitner.

– Dette vil lette den økonomiske byrda for klubbar og forbund i denne vanskelege tida. Håpet er at testane vil bidra til å avgrense spreiinga og sikre at spelarar og tilsette er i stand til å konkurrere i eit trygt miljø, seier han vidare.

