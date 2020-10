Hauge med i Milans europaligatropp

sport

I alt er 37 spelarar i Serie A-klubben kan spele i europacupen. Av desse er Hauge og 24 andre på den såkalla A-lista, medan resten av dei tolv er eigenutvikla spelarar under 21 år.

Hauge vart Milan-klar for ei veke sidan, og han debuterte i helga med eit innhopp i 3-0-sigeren over Spezia.

Det har vore særs spennande veker for kantspelaren frå Bodø. Akkurat no er han med A-landslaget for første gong til kampane mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Debuten i gruppespelet i europaligaen kan komme 22. oktober. Då speler Milan bortekamp mot Celtic. Italienarane skal òg møte Sparta Praha og Lille i gruppespelet.

(©NPK)