Sebastian Coe: Idrettsutøvarar bør få lov til å knele under OL

I januar stramma Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) inn reglane for protestar under OL. Då kom IOC med ei forbodsliste som omfattar mellom anna skilt, armband og somme handrørsler.

Regelverket forbyr utøvarar å knele under nasjonalsongen og alle andre unntak frå den strenge protokollen som gjeld for medaljeseremoniar.

Men idrettsutøvarar frå heile verda har dei siste månadene støtta Black Lives Matter-rørsla, og markeringane skaut fart etter at George Floyd døydde under ein politiarrestasjon i mai.

No meiner IAAF-president og IOC-medlem Sebastian Coe at utøvarane bør få gi uttrykk for meiningane sine, også i OL.

– Eg er veldig klar på at dersom ein utøvar ønskjer å knele på pallen, så er eg positiv til det. Utøvarane er ein del av verda, og dei speglar av den verda dei lever i. For meg er det akseptabelt, så lenge det blir gjort med full respekt for andre konkurrentar, sa Coe til journalistar då han inspiserte det nasjonale friidrettsstadionet i Japan.

IOC-president Thomas Bach sa i juni at dei ser på moglegheiter til å lempe litt på regelverket, slik at utøvarane kan gi uttrykk for meininga si på ein olympisk måte.

Å knele er ein form for protest som vart starta av NFL-quarterback Colin Kaepernick i 2016, som del av «Black Lives Matter»-kampanjen i reaksjon på rasistisk politivald. Den var då rekna som kontroversiell, men er i lys av hendingane den siste tida i ferd med å få aksept og utbreiing over heile verda.

