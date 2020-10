sport

– Zlatan Ibrahimovic og Leo Duarte held fram heimeisolasjonen. Begge testa positivt i dag tidleg og er enno ikkje friske, skriv kanalen.

Det vart først kjent at svensken hadde testa positivt for korona torsdag 24. september, berre timar før Milan tok imot Bodø/Glimt på San Siro. Dagen før hadde brasilianske Duarte testa positivt for korona.

Nyheita om dei nye positive testane kjem berre ni dagar før Milan møter byrival Inter til kamp i Serie A.

