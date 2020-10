Suksesstrio kan stoppe etter åtte års sigersrekkje

sport

Då kan skistjerna til svenskane, Frida Karlsson, og Derby-vinnar Grisle Odin G.L. sende Øystein Tjomsland til toppen av statistikken.

Berre 3000 kroner skil dei to trenarane, som kvar har køyrt inn 10,85 millionar kroner til hesteeigarane sine hittil i år. Laurdag sender Tjomsland sin kaldblodsarmada til V75-køyringa på Biri. Blant dei Derby-vinnaren i år, Grisle Odin G.L., som er deleigd av Frida Karlsson, vinnar av tremila i Kollen sist sesong. 100.000 ventar vinnaren, og Tjomsland er i tillegg favoritt til å vinne to andre storløp. Maks klaff kan gi over 500 000 nye kroner inn på kontoen.

Begge er i form

– Hesten er i form, og det same er Frida. Eg teksta med henne så seint som for to veker sidan, og eg trur Therese Johaug og dei andre norske eliteløparane skal få slite for sigrane denne sesongen, seier Øystein Tjomsland til Equus.

16. oktober får den svenske skistjerna overrekt plakettar som synlege bevis på kva Grisle Odin G.L. har vunne hittil i år. Blant dei sigeren i Derby. Ein triumf som skaffa heile 1,5 millionar. Totalt har hesten sprunge inn 3,1 millionar.

– Det er Stig Wiklund, den mentale trenaren til Frida, som er hovudpersonen bak eigarpseudonymet Bergsåker Open Trotters, og som den dagen skal ha eit seminar med henne og andre topputøvarar. Då skal dei overrekke plakettane, seier 49-åringen frå Søgne.

Norsk og svensk trenarhjelp

Sjølv har Tjomsland i mange år nytta seg av norske og svenske trenarkrefter for å bli best. Blant dei kjende trenarprofilar som Morten Aa Djupvik og Roger Grubben.

– Eg har alltid vore interessert i trening, og forstod tidleg at det er viktig å nytte trenarkrefter frå ulike idrettar. Mykje er likt, men det vanskelege er å overføre treninga frå menneske til dyr som veg ti gonger så mykje, forklarer Tjomsland.

Gjorde millioninvestering

Tjomsland har òg sett betydninga av perfekte treningsforhold, og kjøpte nyleg eitt av Sveriges største treningssenter for hest. Der skal han plassere mange av dei rundt 100 hestane han har i trening, og som i år kan gjere han til trenarchampion i Noreg.

– Underlaget hestane trenar på betyr mykje meir enn det vi har trudd. Riktig underlag førebyggjer skadar, seier Tjomsland og ser fram imot laurdagen kor fleire av stjernene skal ut.

– Det ser bra ut på papiret, og både Grisle Odin G.L. og Tangen Bork (Kriterie-vinnar) bør ha gode sigersmoglegheiter igjen. Å toppe statistikken vil vere stort, seier Øystein Tjomsland.

