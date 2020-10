Bergerud gir seg i Flensburg etter sesongen

sport

Det opplyser Bundesliga-klubben på nettstaden sin. Det er ikkje kjent kvar Bergerud skal spele frå 2021/22-sesongen, men han seier at han i samråd med trenarteamet har valt ein annan veg vidare.

– Eg er veldig takksam for den flotte tida i SG. Eg har utvikla meg personleg og fysisk her. Eg ville ikkje ha vore forutan dei tre åra her, og eg vil gi 100 prosent for klubben ut sesongen slik at eg forhåpentleg kan vinne endå ein tittel med dette flotte laget, seier den norske landslagsmålvakta.

Benjamin Buric har vore den føretrekte målvakta til Flensburg dei siste sesongane. Han og Bergerud har utgjort målvaktduoen til laget sidan 2018, og dei vart seriemeistrar i Tyskland i 2019.

– Bergerud og Buric har alltid vore mitt drøyme-keeperteam. Torbjørn er ein stor spelar og har definitivt kvaliteten til å bli blant dei beste i verda, seier trenar Maik Machulla.

Også nordmennene Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Magnus Abelvik Rød spelar i Flensburg.

(©NPK)