Fotballpresidenten fredar Lagerbäck

– Det spørsmålet er ikkje eit tema for oss. Vi har fokus på dei to kampane den neste veka, og så kjem det to kampar i november. Det er ikkje eit tema i det heile, seier fotballpresident Terje Svendsen til avisa.

Noreg vart rundspelt av Serbia torsdag kveld, og kampen kunne fort enda i audmjukande siffer. Likevel berga Lagerbäcks menn ekstraomgangar, der det enda med 1-2-tap.

Etter kampen fekk Lagerbäck spørsmål om framtida si som landslagssjef, og om han var villig til å gå av.

– Om eg ikkje skal leie det her, har eg ingen problem med å tre til side om arbeidsgivaren vil det, eller om eg skulle kome fram til det sjølv. Det får framtida vise, sa svensken.

Han har kontrakt til og med fotball-VM i Qatar i 2022, dersom Noreg skulle ta seg dit.

– Han har kontrakt ut 2022, og den held vi oss til. Vi gjer òg ei evaluering etter sesongen, det gjer vi kvart år. I utgangspunktet held vi oss til den kontrakten, seier Svendsen.

Noreg møter Romania søndag og Nord-Irland onsdag i Uefas nasjonsliga. Begge blir spelt på Ullevaal. Seinare i haust ventar bortekampar mot Romania og Austerrike.

