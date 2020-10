Messi-skåring sikra Argentina-siger i VM-kvalifiseringa

sport

I Argentinas første kamp på nesten eitt år var det ikkje mykje anna som gledde fansen som måtte følgje oppgjeret heimanfrå.

Messi hadde litt meir fridom i på det argentinske landslaget enn han har hatt på Barcelona i det siste, men han klarte ikkje å hevde seg særleg over dei andre. Han fekk derimot sjå at spisskollegaene Lautaro Martínez og Lucas Ocampo misbruke kvar sin store sjanse i kampen.

– Det har vore eit tøft år for heile verda og for oss argentinarar. Det var godt å kunne få spele igjen og gi litt glede til folk med denne sigeren. Håpar at sigeren vil føre til litt mindre stress i kvardagen. Det viktigaste var at vi vann. No må vi halde fram med å utvikle oss slik vi har gjort sidan Copa America i fjor, sa Messi.

Også den tidlegare lagkameraten hans i Barcelona, Luis Suárez, skåra frå straffemerket då Uruguay slo Chile med 2–1. Målet hans kom fem minutt før pause.

Alexis Sánchez utlikna for Chile ti minutt ut i andre omgang, medan Maxi Gómez vart matchvinnar i siste speleminutt for Uruguay.

Brasil startar VM-kvalifiseringa si mot Bolivia fredag.

