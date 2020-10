Solberg junior køyrde raskare enn verdsmeisteren

sport

På den første prøven var nordmannen med svensk rallylisens berre 16,8 sekund langsamare enn beste bilen i den største klassen. Solberg køyrer ein WRC3-bil med mykje mindre hestekrefter.

Han var raskare enn VM-førarar som regjerande VM-vinnar Ott Tänak og Thierry Neuville. Solberg distanserte Tänak med 11,1 sekund. Fartsprøven med tilnamnet «Tempio Pausania» blir rekna for å vere den teknisk tøffaste i heile årets VM-sesong.

– Eg følte ikkje at det gjekk spesielt fort på den første fartsprøven, men eg fann raskt flyten og greidde å halde han oppe heile vegen. Men eg er fullt klar over at det var ein heilt spesiell prøve og at det ikkje vil halde fram på den vegen rallyet ut, seier Oliver Solberg i ei pressemelding.

Tapte tid etter snurring

På den neste prøven gjekk det litt langsamare, men han beheldt likevel leiinga i WRC3-klassen sin etter dagens seks fartsprøvar. Ei lita snurring på den tredje prøven øydela ein endå betre opningsdag. Han tapte rundt 20 sekund på uhellet.

– Snurringa på SS3 var frustrerande. Men det er så vanskelege vegar, og det å komme seg heilskinna igjennom og vere raskast så langt trass i tidstapet, er stort, tvitra Solberg.

Ungguten tok den første VM-rundesigeren sin i Rally Estland førre månad. Også han kom på nivå tre.

Pappa Solberg tilbake bak rattet

Søndag skal faren hans, Petter Solberg, etter planen køyre den siste fartsprøven i årets Rally Sardinia. Det blir første gongen på over åtte år at verdsmeisteren frå 2003 stiller i toppklassen i eit VM-løp i rally. Så skal det seiast at han gjer det som eit show for dekksponsoren til meisterskapen.

Både Ole Christian Veiby og Mads Østberg hadde problem i WRC2-klassen på opningsdagen. Veiby fall frå leiing til tredjeplassen på den tredje prøven og er nummer fire etter første dag. Eivind Brynhildsen tok seg forbi landsmannen sin og ligg på tredjeplass i den nest øvste klassen. Østberg er nummer fem.

Dani Sordo frå Spania leier eliteklassen føre finske Teemu Suninen. Han har eit forsprang på 17,4 sekund før køyringa på laurdag.

