Zlatan friskmeld etter koronasmitte

Det opplyser svensken sjølv på Twitter. Ibrahimovic måtte i sjølvisolasjon då han 24. september fekk vite at han var smitta av covid-19-viruset. Det skjedde berre nokre timar før Milans kvalifiseringskamp mot Bodø/Glimt i Europaligaen.

No som han er friskmeld, betyr det at 39-åringen etter alle solemerke blir speleklar til Milano-derbyet mot Inter 17. oktober.

Milan måtte greie seg utan storskåraren i fire kampar, men løyste det utmerkt og vann alle.

Koronaviruset er framleis ei utfordring for Serie A-klubben. Fredag vart det kjent at Matteo Gabbia er smitta. Ungguten er akkurat no på reise på Island med Italias U21-landslag. Han er den tredje Milan-spelaren med påvist korona dei siste vekene.

Også Leo Duarte har vore smitta i klubben til nordmannen Jens Petter Hauge.

Det er òg konstatert smitte hos tre spelarar i Inter. Det er snakk om spelarane Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan og Ionut Radu.

