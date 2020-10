Lagerbäck tenkjer VM-seeding, vil vinne resten i Nasjonsligaen

sport

– Det er utruleg forskjell på seedingsgruppe to og tre, og vi må prøve å vinne resten av nasjonsligakampane. Då aukar sjansen vår litt med tanke på VM-kvalifiseringa, sa han etter 4-0-sigeren over Romania.

Det resultatet gav tabelltopp i nokre timar inntil Austerrike sleit seg til 1-0-siger i Nord-Irland. Austerrikarane er føre Noreg på innbyrdes oppgjer, men Lagerbäcks lag ligg godt an i kampen om gruppesiger og opprykk til A-divisjonen.

– Vi har er klart overtak på Romania, som har slått Austerrike borte. Vi har definitivt forbetra sjansane våre, og kanskje kan det halde med uavgjort i den siste kampen i Austerrike. Likevel må vi gå for å vinne alle dei attståande kampane, sa han.

Den europeiske VM-kvalifiseringa blir trekt i desember, og seedinga blir avgjord av Fifa-rankinga som blir publisert etter nasjonsligaavslutninga i november.

Kan klatre

Ifølgje nettstaden football-rankings.com låg Noreg etter kampane i september an til å hamne på nivå tre i trekkinga, men med snautt 25 prosents sjanse til å klatre til nivå to. Tyrkia, Serbia, Romania, Slovakia, Irland og Noreg kjempar om dei tre siste plassane på nivå to.

I kvalifiseringa blir det fem grupper med fem lag, og fem grupper med seks lag. Dei ti gruppevinnarane får plass i VM-sluttspelet i Qatar, medan dei ti gruppetoarane går til omspel om dei tre siste plassane saman med dei to beste gruppevinnarane i Nasjonsligaen som ikkje er kvalifiserte for sluttspel eller omspel på anna vis.

Omspelet blir avgjort med semifinalar og finale i tre grupper.

Gruppespelet i kvalifiseringa blir avgjort i tida mars til november neste år, medan omspelet blir avvikla i mars 2022.

Sterke lag

Belgia, Frankrike, England og Portugal er sikre å bli toppseeda i trekkinga, med Spania, Kroatia og Italia rett bak. Nederland og Tyskland er òg nesten sikre, medan Sveits og Danmark kjempar om den siste plassen.

På nivå to er Sverige, Polen, Wales, Ukraina, Austerrike og Russland nesten sikre, medan det altså er hard kamp om dei tre siste plassane.

Nord-Irland, Island, Tsjekkia, Bosnia-Hercegovina, Skottland, Hellas og Ungarn er land som ligg an til å seedast på nivå tre. Finland ligg nærast å passere ungararane.

Det er liten tvil om at det vil vere ein stor fordel å slå seg inn i seedingsnivå to, og den prestasjonen ville truleg vere meir verdifull for Noregs landslag enn eit opprykk til A-divisjonen og garanterte kampar mot store nasjonar i neste Nasjonsliga.

