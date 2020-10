Romanias landslagssjef: – Vi vart audmjuka

sport

– Vi vart audmjuka, og det gjeld ikkje berre oss, heile nasjonen vart audmjuka. Eg skammar meg. Eg må passe på kva eg seier, men akkurat no tenkjer eg at vi må avgrense nederlaget mot Austerrike onsdag, sa han ifølgje avisa Gazeta Sporturilor.

– Eg forstår ikkje korleis eit lag som spelte 120 minutt torsdag og bytte berre fire mann kan vere så mykje friskare og sterkare enn laget vårt som spelte 90 minutt og bytte sju mann.

Han sa at Romania såg ut som eit juniorlag i møte med dei norske.

– Eg såg inga innstilling, ingen reaksjon. Det var ikkje berre eit stygt tap, det var ei audmjuking.

Romania leia gruppa etter kampane i september, då det mellom anna vart bortesiger mot Austerrike. Onsdag kjem austerrikarane til Ploiesti.

– Akkurat no tenkjer eg at vi må spele for å avgrense nederlaget. Vi må ikkje oppleve igjen det som skjedde i kveld. Kanskje har eg andre tankar når eg vaknar i morgon, men akkurat er det haldninga mi, sa Radoi.

