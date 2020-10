Superliga-spelar utestengd i fem kampar for homohets

sport

Episoden skjedde i heimekampen til Lyngby mot Sønderjyske 4. oktober, og Danmarks fotballforbund (DBU) har bestemt at Riel ikkje får spele fotball på ei stund.

Etter det dommaren Jakob Kehlets rapporterte, ropte Riel «reis deg opp, din fucking homo», og spelaren fekk raudt kort.

På veg ut av banen ropte Riel, ifølgje dommaren, «eg er likeglad, han ER ein fucking homo».

Disiplinærinstansen til DBU har behandla saka på bakgrunn av det dommaren har fortalt, forklaringa frå Lyngby og partanes tilleggsmerknadar. Riel får automatisk karantene i to kampar for det raude kortet, og han blir i tillegg dømd til utestenging i tre kampar.

Straffa støtta av klubben

Lyngby har akseptert straffa til 30-åringen.

– Lyngby Boldklub er ein klubb for alle, uansett korleis ein identifiserer seg sjølv. Vi støttar kampen mot homofobi i fotballen, og derfor støttar vi òg at det skal komme ei skjerpa straff.

– I dette tilfellet er straffa vurdert til karantene i tre ekstra kampar, noko vi tek til etterretning, seier Lyngby-direktør Andreas Byder til nettstaden til klubben.

Lang pause

Andre Riel vart bytt inn i den aktuelle kampen, og han slo den målgivande pasninga til Nicolai Geertsens utlikning til 2-2, som også vart sluttresultatet.

Like etter kokte det over for Riel då Gartenmann vart liggjande nede etter ein duell.

Lyngby-angriparen mistar dei kommande kampane mot Vejle, OB, FC København, AGF og Horsens. Han er tidlegast speleklar til bortekampen mot Brøndby 30. november.

