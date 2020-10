To debutantar i Sjögrens tropp

sport

Uttaket vart gjort måndag ettermiddag, og landslagssjef Martin Sjögren gir sjansen til debutantane Thea Bjelde frå Arna-Bjørnar og Olaug Tvedten frå Avaldsnes.

– Vi synest det er rett å sleppe til nokre nye. Det var tre debutantar førre gong, og det blir òg eit par nye no, seier Sjögren.

Sist var Emilie Bragstad, Julie Blakstad (begge Rosenborg) og Celin Bizet Ildhusøy (Vålerenga) nye i troppen.

– Som alltid gjeld det for dei nye å vise seg fram på den beste måten. Oppgåva vår er å hjelpe dei inn i miljøet vårt og ta godt vare på dei, seier landslagssjefen om debutantane.

EM-billetten skal sikrast

Noreg toppar EM-kvalifiseringsgruppa si suverent etter fem strake sigrar, og dei treng berre éin triumf til for å innkassere billett til meisterskapen i England i 2022.

Første sjanse kjem mot Kviterussland på Ullevaal stadion 21. oktober. Seks dagar seinare ventar bortekamp mot Wales.

– Den klare ambisjonen på samlinga er sjølvsagd å bli klar for EM. Men vi såg førre gong at dersom vi ikkje kjem opp på nivået vi skal, så blir det jamne kampar. Vi skal ha respekt for både Kviterussland og Wales, samtidig som vi har stor tiltru til eigen kapasitet, seier Sjögren.

Han seier det er tøff konkurranse om å komme inn i troppen, mellom anna fordi mange unge spelarar bankar på døra.

– Konkurransen for å komme inn i troppen er veldig høg og høgare enn tidlegare. Vi har mange unge spelarar på frammarsj, så det ser spennande ut for framtida.

Troppen:

Målvakter: Cecilie Fiskerstrand (Brighton), Guro Pettersen (Piteå) og Ida Norstrøm (LSK Kvinner).

Utespelarar: Ingrid Moe Wold (Everton), Maren Mjelde (Chelsea), Maria Thorisdottir (Chelsea), Tuva Hansen (Klepp), Kristine Minde (Rosenborg), Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg), Julie Blakstad (Rosenborg), Vilde Hasund (Sandviken), Frida Maanum (Linköping), Vilde Bøe Risa (Kopparberg/Göteborg), Thea Bjelde (Arna-Bjørnar), Karina Sævik (Wolfsburg), Amalie Eikeland (Reading), Elisabeth Terland (Klepp), Guro Reiten (Chelsea), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Olaug Tvedten (Avaldsnes), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Synne Jensen (Vålerenga), Elise Thorsnes (Avaldsnes), Lisa-Marie Utland (Rosenborg).

