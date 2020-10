225 Özil-millionar utan eit minutt på banen

sport

Den 31 år gamle playmakeren har ikkje vore i aksjon for Arsenal sidan 7. mars, og nyleg vart han utelaten frå troppen til London-laget til Europaligaen.

Ifølgje britiske medium prøvde Arsenal febrilsk å få selt Özil i sommar, men beskjeden frå tyskaren var klar: Han vil gå kontraktstida ut i London, altså fram til neste sommar.

Reint økonomisk er det eit gunstig opplegg for Özil. Han tener ifølgje britiske medium 350.000 pund i veka, tilsvarande 4,17 millionar kroner, og er blant dei best betalte spelarane i Premier League.

Då Özil i 2018 forlengde kontrakten med Arsenal, skal det i tillegg ha vorte lagt inn ein lojalitetsbonus i kontrakten som skulle sørgje for at han ikkje vart freista til å dra frå klubben tidlegare enn planlagt.

Velrenommerte The Athletic skriv at denne lojalitetsbonusen var på 8 millionar pund, og at den vart utbetalt i sommar.

Reknar vi inn dei 31 vekene som er gått sidan Özil sist var i aksjon på banen inneber det at i alt 18,85 millionar pund har funne vegen frå klubbkassa til Arsenal og inn på kontoen til midtbanemannen. Rekna om til norske kroner blir summen 225 millionar.

Özil var òg uvillig til å godta eit lønnskutt kort etter koronautbrotet i vår. Han har seinare forklart i eit intervju med The Athletic at han meiner lønnskutta vart hasteinnført utan noka god forklaring.

(©NPK)