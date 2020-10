Ajer roar eigen klubb under pandemikrise: – Vi har hatt full kontroll

sport

Hatem Elhamed og Nir Bitton er påviste sjuke etter å ha vore på landslagsoppdrag med Israel i det siste. Det betyr minst ti dagar i isolering. Ryan Christie er sett i karantene etter at ein lagkamerat på det skotske landslaget avla positiv koronaprøve i helga.

Desse tre er definitivt uaktuelle for Glasgow-derbyet.

– Vi er skuffa og frustrerte over at endå ein spelar har testa positivt under landslagsoppdrag. Det skaper utfordringar for oss, skreiv Celtic i ei pressemelding etter Elhamed-nyheita.

Ajer roar

Klubben varsla vidare at dei andre landslagsspelarane til klubben vil bli følgt opp tett, for å forsikre seg om at ingen av dei blir smitta. Kristoffer Ajer kan roe eigen arbeidsgivar.

– Det har vore nokre tilfelle (med spelarane til klubben), men alle protokollar og alt er gjennomført på ein strålande måte her i landslaget. Vi har hatt full kontroll, seier han til NTB.

– Alle har brukt munnbind og følgjer dei retningslinjene som har komme frå Uefa, så det har ikkje vore noko problem å vere her, legg han til.

Spiss sjuk

Celtic-spissen Odsonne Édouard vart covid-19-sjuk førre veke under ein periode med Frankrikes U-21-landslag. Han har sidan sete i karantene i Paris. Det er mogleg han kjem til Glasgow laurdag, men han har uansett mista viktig trening den siste tida.

Rangers leier den skotske serien med eitt poeng forsprang til Celtic, men har spelt éin kamp meir enn rivalen.

Celtic har ni seriemeisterskapar på rad i Skottland og siktar mot å ta det tiande til våren. Det er i så fall historisk.

§

(©NPK)