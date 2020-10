Frustrert norsk Sverige-proff opnar for klubbskifte

sport

Den tidlegare Haugesund-målvakta set ord på eigen klubbsituasjon i eit intervju med Aftonbladet.

Bråtveit har vakta målet til den svensken hovudstadsklubben mykje av denne sesongen, men vart vraka til lokalderbyet mot Hammarby tidlegare denne månaden. Inn kom veteranen Tommi Vaiho. Vaiho stod òg dei tre første seriekampane.

På spørsmål frå Aftonbladet om kva forklaring han fekk på avgjerda, svarer Bråtveit:

– Det same som trenarane sa i media. At vi har sleppt inn for enkle mål. Det er klart at eg reagerte på det.

I forkant av Hammarby-kampen sa Djurgården-trenar Kim Bergstrand at «et betydeleg betre målvaktsspill» må til. Den kritikken kjenner ikkje Bråtveit seg igjen i.

– Eg er ikkje samd. At måla vi slepp inn er for enkle? Eg synest ikkje det. Viss eg hadde vore samd, hadde eg vore mindre skuffa. Men eg er ikkje samd, siger målvakta.

Han håpar å kjempe seg tilbake som førstemålvakt.

– Eg vil understreke at det aller beste hadde vore om eg kunne kjempe meg tilbake og bli startmann i Djurgården, men skjer det ikkje i løpet av hausten, må eg vere ærleg med meg sjølv og klubben. Eg treng speletid. Får eg ikkje det her, må eg finne noko anna, siger Bråtveit til Aftonbladet.

24-åringen har spelt for stockholmsklubben sidan overgangen frå Haugesund før 2019-sesongen.

