Fullt viruskaos i Giroen – arrangøren vil halde fram rittet trass at lag trekte seg

Mitchelton-Scott stadfesta avgjerda tysdag morgon, og nokre timar etter kom stadfestinga om at Jumbo-Visma følgjer etter. Då stod det att berre kort tid til starten på den tiande etappen.

Tidlegare tysdag vart det stadfesta at Jumbo-Vismas samanlagdkandidat Steven Kruijswijk hadde gitt frå seg ein positiv virustest og står av Giroen. Norske Tobias Foss er del av Giro d'Italia-troppen til det nederlandske laget.

I etterkant av nyheitene på tysdag vart det spekulert i om gjennomføringa av Giroen kunne bli stansa. Rittsjef Mauro Vegni seier likevel til TV-kanalen Rai, ifølgje Cyclingnews, at han er fast bestemd på å fullføre.

– Vi visste at å arrangere Giroen i oktober var problematisk, men vi gjer alt vi kan for å komme oss til Milano trass i all uvisse og alle utfordringar, seier han.

Han legg samtidig ikkje skjul på at det er tungt å miste deltakinga til viktige lag som Mitchelton-Scott og Jumbo-Visma.

Ikkje imponert

Kruijswijk testa positivt då alle ryttarane var gjennom ein obligatorisk medisinsk sjekk på kviledagen måndag. Dermed er den klatresterke nederlendaren og heile laget hans ferdig i Giro.

– Eg er samd i avgjerda, det er veldig reflektert og ansvarleg åtferd av laget. Eg er stolt av laget og støttar avgjerda, seier Tobias Foss til NRK.

Han er ikkje imponert over smitteverntiltaket frå arrangøren.

– Den første dagen kom vi inn på ein matsal med sikkert over 100 stykke totalt. Det var tre lag og heile politieskorten. Så vi vart òg ganske sjokkerte over at det ikkje var separert sidan vi levde i ei boble. Dei som har køyrt Touren, seier det er ein stor forskjell i tryggleik. Samstundes følte vi at det var relativt innanfor, seier Jumbo-Visma-ryttaren.

Velta i Dauphine

Lagkameraten Steven Kruijswijk låg på 11.-plass samanlagt føre etappen på tysdag, berre eitt minutt og 24 sekund bak leiande João Almeida. Sjansane for ei plassering heilt i toppen var såleis særs gode. No er Giroen over.

Nyheita om Kruijswijks positive virustest kjem i ein sesong der nederlendaren har hatt fleire tunge nedturar. Deltakinga i Tour de France rauk då han velta stygt under Critérium du Dauphiné i forkant av det prestisjetunge rittet i Frankrike.

– Internt i laget gjer vi mange tiltak for å unngå smitte. Og eg føler meg frisk. Eg kan ikkje tru at eg har fått viruset. Det er eit stort vonbrot å få denne nyheita, seier sykkelstjerna sjølv.

Tek ansvar

Testrunden på måndag i Giroen får òg store konsekvensar for Mitchelton-Scott-laget. Fire personar i støtteapparatet testa positivt. Som følgje av det trekkjer heile laget deltaking.

Tidlegare i rittet mista Mitchelton-Scott sin samanlagdkandidat Simon Yates som følgje av ei positiv koronaprøve.

Tysdag opplyser laget på eigne nettsider at virustestane som vart tekne av alle ryttarar og lagleiarar fredag og laurdag, var negative. Runden på måndag fekk altså eit anna utfall.

Ytterlegare éin ryttar og to personar tilhøyrande støtteapparatet til andre lag i Giroen testa òg positivt måndag. Ryttaren er Sunweb-lagets Michael Matthews, medan laga AG2R og Ineos skal ha eit tilfelle kvar i støtteapparatet.

