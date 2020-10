Idretten tek nye grep etter rasistiske tilrop mot Pellegrino

sport

På vegner av idretten går interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball i bresjen for å få på plass eit felles regelverk for korleis klubbar skal handtere rasismesaker. Det skjer etter at Kristiansund-stjerna Pellegrino fekk rasistiske tilrop mot seg frå tribunen i 2-1-sigeren mot Aalesund 4. oktober.

– Vi skal bruke saka til å få ei endring i samfunnet. Sjølv om vi er i 2020, skjer sånne ting. Det er ikkje akseptabelt, seier direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til Eurosport.

Han møtte idrettspresident Berit Kjøll få dagar etter episoden i Ålesund. Dei vart då samde om å trappe opp kampen mot rasisme med eit nytt prosjekt.

AaFK har utestengt ein tilskodar frå heimekampane til klubben ut 2021-sesongen, men fleire har meint at straffa ikkje er streng nok. Sidan har Øverland erkjent at toppfotballen har mangla felles rutinar for rasismesaker.

Den nye kampanjen har fått namnet «#Stopp». Tidlegare Vålerenga-profil Freddy dos Santos blir prosjektleiar, og han hentar inspirasjon frå antirasismearbeidet til «Kick it Out» i England. Han meine utestenging ikkje er løysinga åleine.

– Det å ha berre eitt middel i verktøykassa, som berre er utestenging, blir ein gammaldags måte å reagere på. Vi meiner verktøykassa må fyllast opp med andre middel. Det å berre stengje folk ute er ikkje den beste måten å få folk til å endre haldningane og handlingane sine på, seier dos Santos til Eurosport.

