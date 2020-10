Napoli møtte ikkje til storkamp – blir ilagd svidande straff

sport

Det er leiinga i den italienske ligaen som opplyser om den tøffe straffa onsdag.

Storkampen i Torino skulle vore spelt søndag 4. oktober, men til kamparenaen kom berre Juventus-spelarane. I etterkant herska det forvirring rundt årsaka til Napolis fråvær.

Fleire italienske medium, blant dei storavisa Gazzetta dello Sport, melde at lokale helsestyresmakter av smittevernomsyn nekta Napolis spelarar og leiarar å reise til Torino. To Napoli-spelarar, Piotr Zielinski og Eljif Elmas, testa positivt på koronaviruset i dagane før kampen.

Nokre timar før kampstart uttalte i tillegg Napolis klubbpresident Aurelio De Laurentiis at det var «for farleg» å reise til Torino. Samtidig bad han om at Juventus-kampen måtte utsetjast.

Reglane til det europeiske fotballforbundet slår samtidig fast at så lenge ein klubb har 13 friske spelarar tilgjengeleg, er den forplikta til å gjennomføre ein oppsett kamp. Dersom klubben ikkje stiller, blir sigeren gitt til motstandarlaget. Serie A har innført den same regelen.

No er det altså klart at Napoli taper kampen 0–3 og i tillegg blir trekt eitt poeng. Disiplinærkomiteen i italiensk fotball har konkludert med at klubben ikkje følgde ligaens covid-19-protokoll.

Juventus gjorde det tidleg klart at klubben ikkje ville vike og akta å møte opp til kampen. På plass var òg dommarane.

