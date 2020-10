Ruud gjorde eiga målsetjing til skamme – siktar mot verdstoppen

sport

Den norske tennisyndlingen har stige som ein rakett oppover verdsrankinga sidan han først slo seg inn blant dei 100 fremste i mars i fjor. Koronapandemien har heller ikkje lagt nokon dempar på forma til Ruud, som er i ferd med å avslutte ein særs sterk grussesong.

Han må òg sjølv erkjenne at utviklinga har gått fort det siste dryge året. At han skulle ranka som nummer 25 i verda allereie som 21-åring, hadde han i alle fall ikkje trudd då han starta tenniskarrieren.

Ruud fortel om då han byrja på ungdomsskulen NTG-U i Bærum som 12-åring. Elevane skulle skrive ned mål og draumar dei hadde innan idretten sin og presentere dei for klassekameratane.

– Målet mitt då, altså det eg tenkte var realistisk og som eg skreiv ned, var at eg skulle vere blant topp 50 på verdsrankinga innan 2025, seier Ruud med eit forsiktig smil, før han presiserer:

– Den gongen visste eg jo lite om internasjonal tennis og korleis det var på ATP-touren. Det var det eg følte var realistisk då.

Store planar

Målet vart innfridd nesten fem år før tida. Og no siktar Ruud endå høgare. Toppnivået i internasjonal herretennis er skyhøgt, men som han seier sjølv: Topp 10 kjennest nærare enn nokon gong.

– Det er framleis ein god veg opp dit, men inga umogleg oppgåve. No veit eg at eg har dette nivået inne, og så jobbar ein for å forbetre seg. Det er naturleg å setje seg nye og høgare mål når ein har nådd dei måla ein har sett seg, seier Ruud til NTB.

– Eg har sjølvsagd lyst til å vise tennisverda og konkurrentane mine at eg vil vere ein god spelar over mange år og etablere meg blant topplassa på verdsrankinga over fleire år.

Den fysiske trenaren hans, Marcel då Cruz, er ikkje i tvil om at 21-åringen har potensial til å slå seg inn blant dei ti beste i verda på sikt.

– Eg trur og håpar at han kan vere blant topp ti om tre–fire år. Det er sjølvsagt slik at vi i teamet ønskjer det beste for han, men eg har trua på at han har det potensialet, seier han til NTB.

Sardinia neste

Per no er det ein del poeng å ta igjen på dei fleste som ligg føre Ruud på verdsrankinga. Samtidig har han ingen fleire rankingpoeng som må forsvarast i resten av 2020-sesongen, så det er mogleg å halde fram klatringa allereie i turneringa denne veka på Sardinia.

Der er Ruud 3.-seeda, og første kamp blir spelt torsdag mot anten italienske Salvatore Caruso eller tyske Yannick Hanfmann.

– Ja, eg har moglegheit til å klatre litt no, så eg skal prøve å utnytte det så godt som mogleg. Å ende topp 25 eller topp 30 hadde vore ideelt føre neste sesong. Det ser lovande ut så langt, men det er òg andre spelarar bak meg som kan gjere det bra og gå forbi, seier Ruud.

ATP 250-turneringa på Sardinia avsluttar grussesongen. Seinare skal han spele hardcourt-turneringar i Wien (500) og Paris (Masters 1000).

Dersom han skulle gjere det ekstra bra i dei kommande turneringane, har han òg sjansen til å komme med i ATP-tourfinalen i London i november. Der speler dei åtte beste spelarane i sesongen, og Ruud er førebels nummer ti på lista.

(©NPK)